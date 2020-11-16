西港農會改裝閒置空間，銷售全台農會百大精品，還有招牌胡麻產品，「胡麻嫂擔露館」正式開幕。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

西港農會改裝閒置空間，銷售全台農會百大精品，還有招牌胡麻產品，「胡麻嫂擔露館」正式開幕。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市西港區「胡麻嫂黑麻油」連續14年獲得台灣農業百大精品獎，是民眾冬季進補入菜的好選擇，2020胡麻季產業文化活動西港場22、23日即將登場，西港區農會將閒置空間改裝成「胡麻嫂擔露館」，銷售全台優質農特產，16日提前開幕替活動暖身，台南市長黃偉哲也出席代言。

台南地區胡麻栽種面積占全台9成，入秋後正是生長期，最快年底就可採收，西港胡麻栽種面積名列前茅，收成的胡麻製作多樣加工產品，西港農會開發許多優質的胡麻產品，也在胡麻聚落內打造「胡麻嫂擔露館」，除了展售西港當地的優質胡麻產品，也有全台農漁會百大精品，藉由共同行銷達到農業6級產業化。

黃偉哲表示，謝謝農民種出這麼好的胡麻，西港農會也用了很多創意與巧思，開發胡麻的多元產品，建立胡麻伴手禮品牌，西港胡麻節一年比一年辦得更精彩，搭配國旅大爆發，希望能夠成功行銷台南胡麻，帶動消費熱潮。

西港區農會理事長黃仁良說，「胡麻嫂擔露館」開幕結合月21日、22日西港胡麻季產業文化活動，21日晚上將舉辦音樂晚會，胡麻季期間全館百大精品皆享9折起優惠，農會胡麻系列產品更打88折，胡麻嫂黑麻油及清麻油、芝麻包子都有優惠。

(中時 )