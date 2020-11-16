中信兄弟21歲投手吳俊偉，本季以24中繼成功摘下中繼王，對於能夠得獎感到很開心，也是對自己的肯定，但他認為能夠獲獎並不是自己一人的功勞，「而是大家一起才能有這個獎。」

吳俊偉本季出賽56場，拿下3勝3負24次中繼成功，防禦路3.08，成為中職最年輕中繼王。能夠獲獎，「小黑」感謝一路上幫助過自己的貴人，包含從小到大的教練們，尤其他還感謝家人，成為他最堅強的後盾，自己也會繼續努力，把自己鍛鍊為更好的人。

除了技術外，吳俊偉認為今年最大的進步是心態上，「以前投不好時容易會有負面想法，但今年在投手教練佛斯特、林恩宇都會給我正面肯定，不管投得好或是投不好，跟我說還是要抬頭挺胸，過了就過了，明天還是新的開始，對自己要有自信。」

吳俊偉表示，自己開季時並未有設定什麼目標，對自己也較沒信心，直到季中機會出現時才想要去拚看看獎項，「感謝球團給我發揮空間，也要感謝牛棚的學長，像是李振昌、鄭凱文賢拜都是，他們都會告訴我沒關係，投不好也會在後面幫忙，這個獎項是大家一起的。」

(中時 )