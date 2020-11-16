台灣擁有數量龐大的泰國移工，泰國也是台灣人的旅遊首選，但台灣人對泰國卻既熟悉又陌生。台大現正舉辦主題書展，是認識泰國的好機會，其中楊俊業寫的「探索泰國－泰國文化面面觀」，以第一線外交人員的角度，用親身的田野調查感受觀察，是國內少見探究泰國文化的作品。

台灣大學社會科學院圖書館「這一站，泰政經」主題書展，展出時間為10月6日至12月31日，資深外交官、大學教授楊俊業的「探索泰國－泰國文化面面觀」被選入精選書單。

「探索泰國－泰國文化面面觀」是楊俊業在泰國服務6年期間，親身觀察的「田野調查」結晶。楊俊業指出，由於渴望瞭解駐地情資，但所獲得的資訊卻如瞎子摸象般片段零碎，無法有清晰且完整的說法，索性自己捲起袖子找資料，再搭配實地踩線觀察比較快。他以寫論文的治學方式，運用深入淺出的敘事筆觸，希望能分享給有心瞭解泰國文化的「愛泰族」。

楊俊業在書中提到，「台灣民眾熟悉曼谷的觀光資訊及旅遊景點，而陌生的是對泰國歷史與文化的認識與瞭解。」「台灣書市與中文網路對泰國的介紹，多屬針對旅遊類的指南書籍或消費類的攻略手冊等資訊，對於入境問禁、入國問俗、入門問諱等泰國風土民情的成因背景及脈絡，缺乏深入詳盡的探討與分析。」

楊俊業認為，對於泰國歷史與文化的認識與理解，必須真正做到「以人為本」，從人性角度去分析，用文化高度來觀察；如能跳脫「只知其然，而不知其所以然」的表面層次，進一步探討歷史事件背後的文化脈絡，不僅可擴大赴泰觀光的視野，達到深度旅遊的效果，還可避免與泰人交流互動時，無知陷入誤會的尷尬窘境。

(中時 )