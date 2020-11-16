美國總統川普首次推文間接承認民主黨候選人拜登贏得大選，但卻砲轟「勝選原因是因選舉被操縱了」，並控告多州大選均出現違憲情形。對此，律師葉慶元則忍不住痛批，「毫無風度」。

川普直到15日才首度承認拜登靠操縱選舉勝選，後來又在推特放話，預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，證明本屆選舉違憲，以及呈現改變選舉結果的那些令人憤慨的事。

葉慶元15日晚間在臉書痛批川普，「身為美國現任總統，指控對手舞弊，卻拿不出絲毫證據，不覺得很丟臉、很羞愧、很可恥嗎？」他認為，「現在拜登確定以306票勝選，稍微有風度承認對手勝利，並且向對手祝賀，都不肯嗎？」

不少網友見狀後則紛紛留言表示，「川普推特還囉嗦些什麼廢話」、「當總統這麼沒風度？」、「死鴨子嘴硬！」、「前面都已經沒品了，肯定一不做二不休的」。

然而，針對川普推文，拜登內定的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain），在國家廣播公司（NBC）的《會晤新聞界》（Meet the Press）節目上回應，川普的推文不能決定拜登有無當選總統，只有美國人民能這麼做。

(中時新聞網)