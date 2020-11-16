【政新鮮】行政院梗圖「蟑螂窩」曝光 鄭照新4字怒譙造謠

前行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波延燒，網友起底蘇貞昌去年2月的臉書貼文，質疑網軍梗圖「蟑螂窩」藏在行政院內部，國民黨文傳會副主委鄭照新接受《中時新聞網》訪問表示，行政院本應背負著全國民眾的期望，結果卻淪為造謠中心，欺負一般小老百姓，反過來對民眾造謠，導致整個產業生意的損失，怒譙行政院這樣的作為「不是罪大惡極嗎？」

「一個發言人的下台，一個丁丁下台，行政院系統裡、民進黨內還有千千萬萬個丁丁。」鄭照新說，丁怡銘早不辭晚不辭，偏偏選在立法院邀請他報告做真相查核的時候才辭職，質疑此舉反而是在掩護後面整個系統性的造謠行為，並指出先前就有行政院小編製作梗圖攻擊立法委員以及媒體記者的先例，鄭照新認為，這就是系統性的攻擊，絕對不是個人即興式的創意，所以這樣的作為並不會因為一個人的下台就有所停止，必須將此案訴諸於司法，因為唯有透過司法審議，才能夠讓這些網軍造謠的真相見光。

針對行政院幕僚上班做「網軍圖卡」遭批違反行政中立，鄭照新相當不滿表示，很擺明民進黨就是利用國家資源在打擊異己，納稅人給薪水是希望你好好做事，不過他們卻用這份薪水帶頭造成社會的混亂，對此感到非常失望，鄭照新再強調，行政院發言人丁怡銘一個錯誤的記者會對社會造成這麼大的影響，已經有民眾主動向內政部檢舉他涉及散布假訊息，但警方卻是雲淡風輕的帶過，這樣的做法看在民眾眼裡又怎麼想，最後鄭照新也表示，在野的他們一定會善盡監督的責任追查到底。

（攝影剪輯/邱子軒、陳依仁）

(中時新聞網)