桃園客運一名司機今年九月初出車時突然心肌梗塞，但為了不耽誤乘客行程，在中山高一路搥胸撐著開車，直到把乘客送到站，跪倒在總公司門口被送醫急救。不料，撿回一命出院休養後才發現公司並沒有把他的情況列入「職災」，甚至無人關心慰問，薪水被砍到只剩1萬多元，家屬出面哭訴全家經濟陷入困頓。

國道心肌梗塞 他搥胸硬撐送乘客到站 遭砍薪剩1.1萬

向媒體陳情的盧姓駕駛，是在9月14日出車從台北開回桃園時，發現身體不舒服，沿路下車嘔吐2次，原以為吃壞肚子。他心想這條路線班距長達1個小時，不能耽誤乘客時間，於是載著車上2名乘客硬撐上國道1號中山高，過了泰山路段盧姓駕駛再度出現胸口悶、劇烈疼痛的症狀。敬業的他不知道這是急性心肌梗塞，一路一邊開車、一邊伸展、不斷地拳頭搥著自己胸口，就這樣將2名乘客平安送到站下車。但一回到桃園總站，他整個人跪倒在辦公室門口，同事看到緊急打119送醫急救。

國道心肌梗塞 他搥胸硬撐送乘客到站 遭砍薪剩1.1萬

回想起這段經歷，盧姓駕駛餘悸猶存，當天真的以為自己真的活不了!身為員工，他為公司著想，冒著喪命的危險，也要把乘客送達終點，而且不讓車輛波及其他路人和車輛。不料，桃園客運竟然沒有為他申請「職災」，還要求他請病假、事假。過去經常取消休假配合加班的他，月薪可達7萬多元，現在休養無法工作，11月竟然只領到11837元的薪資，根本無法負擔家中5口每個月將近5萬元的支出，生活陷入困頓，必須向親友借支才有辦法度日。

盧太太也告訴媒體，丈夫配合公司班表出車，每天工作10幾個小時，經常是晚上11點回到家，隔天一早5.6點又出門，休息時間根本不足，過去健康檢查情況也都正常，員工們賣命上班明顯就是就是工作累積下來的職業災害，公司卻悶不吭聲。希望大家可以幫他們主持公道。

桃園市勞保局表示:駕駛心肌梗塞是否列為職災需要進一步評估。目前已經要求桃園客運於11月20日前提供出勤紀錄等相關資料。如果業者逾期未提供，將採對勞工最有利認定，到時候盧姓駕駛可望領到職災相關給付、請假部分也可追溯為公傷病假給付全薪。

(中時新聞網)