疫情不僅塑造新的消費常態，亦催化業者數位轉型。街口支付為幫助餐飲合作夥伴抓緊後疫情時代火速成長的消費動能，打造「街口吃吃節」，攜手上千家美食店家，即日起12月6日連續三周，在街口+APP獨家發送88折街口券，以有感的折扣刺激消費潛能、導流至線下店家消費，並結合線上互動遊戲，以娛樂性方式，加碼送街口幣美食金，提高消費者黏著度。

街口支付觀察到於第三季推出的「台北東區必訪」街口券和「內科在地美食券」活動成效超乎預期，解決中小型店家行銷痛點，成功觸及上百萬人，參與活動店家營業額成長三成；現在隨著疫情趨緩、民眾重新出門聚餐之際，希望能將此成功的模式複製到大台北，讓店家藉數位轉型機會，進一步擴大吸引消費族群。

此外，街口吃吃節也加碼，首次推出夜市聯合場域，街口支付表示，一直以來都非常重視夜市場域的經營，並積極輔助夜市數位化、促進夜市成為無現金交易的場域。這次結合街口吃吃節，首次推出夜市聯合場域券，攜手雙北十大夜市，包含榮獲五星評鑑的樹林興仁夜市，以及觀光客最愛的宜蘭兩大夜市羅東和東門夜市，希望藉由街口支付獨有的精準數位行銷工具、已有數起成功案例的街口券，為夜市帶入人潮與錢潮。

(工商 )