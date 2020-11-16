櫃買中心16日說明上櫃公司109年第3季財務報告公告申報情形，上櫃公司除恩得利（1333）外均已公布第3季財報。

櫃買中心表示，109年第3季上櫃公司應於16日完成公告申報財務報告家數為778家（不含申報期限為109年11月30日之金控公司），經統計上櫃公司除恩得利公司（1333）尚未於期限內完成109年第3季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。

(工商 )