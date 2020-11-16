除恩得利外 其餘上櫃公司均已公布第3季財報 18:292020/11/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心16日說明上櫃公司109年第3季財務報告公告申報情形，上櫃公司除恩得利（1333）外均已公布第3季財報。 櫃買中心表示，109年第3季上櫃公司應於16日完成公告申報財務報告家數為778家（不含申報期限為109年11月30日之金控公司），經統計上櫃公司除恩得利公司（1333）尚未於期限內完成109年第3季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。 (工商 ) #恩得利 #上櫃公司 #櫃買中心 #公告申報 #財務報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創櫃公司投資媒合會 18日登場 04:102020/11/16 證券．權證 觀念平台－投保法修法 董監事購買自家股票不可不慎 04:102020/11/16 專題周報 中鋼公司連續9年入選道瓊永續指數成分股企業 10:302020/11/16 財經 外資回補 原相、瑞昱權證夯 04:102020/11/16 證券．權證 和進股票遭處置 17日起預收款券 16:502020/11/16 財經 中租入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股 股價盤中創歷史新高 10:302020/11/16 財經 捷運環狀線Y26站土開案招商啟動 16:242020/11/16 區域情報-台北 《店頭市場》本周新兵報到 1上櫃、3興櫃 12:322020/11/16 財經 1分鐘讀財經》台積電可望領漲 台股今再戰新高 08:102020/11/16 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 09:502020/11/16 財經 財經熱門新聞 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 美大選後難關來了 專家：CNN恐因無川普可罵遭出售 - 財經 瑞典5G禁華為 國內電信龍頭竟開砲 背後原因曝光 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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