68歲林先生，夜間常因不自覺尿床而驚醒，白天不時會也會出現漏尿情形，進而到醫院求診。經醫師詢問病史得知，無明顯疼痛不適，正在服用高血壓、攝護腺肥大及加強膀胱收縮的藥物，曾確診糖尿病但未治療，過去檢驗也發現腎功能異常，藉由理學檢查可見下腹部凸出，臉部及雙腳浮腫，並由泌尿系統超音波檢查發現，其攝護腺肥大、膀胱憩室、膀胱結石及兩側腎水腫。

書田診所泌尿科主任醫師周固指出，攝護腺肥大的發生率與年齡有關，30歲以上，每增加10歲發生率上升15％；90歲以上，接近100％有攝護腺肥大。另外，臨床上因攝護腺肥大導致尿滯留，約每年每千人有4.5-18人。

攝護腺肥大常見症狀有：排尿不順、排尿困難、頻尿、夜尿、急尿、漏尿、排尿次數增多、有餘尿感、血尿、尿滯留等。

周固說明，攝護腺肥大阻塞尿路會導致排尿不順，使得尿液滯留在膀胱中，當小便累積過量時，膀胱過滿讓小便溢出，造成不自覺的漏尿；同時，膀胱壓力過高，尿液反向推擠，引起膀胱輸尿管逆流，造成腎水腫，腎功能受損而全身水腫。

周固提到，攝護腺肥大造成嚴重腎功能變化的案例不多，治療方面，約40％攝護腺肥大者使用藥物觀察一段時間可獲得改善，10-27％病情惡化須手術治療。當攝護腺肥大出現如：攝護腺阻塞而導致腎衰竭、重複出現尿液滯留、重複的泌尿道感染、引起再發性血尿、出現膀胱憩室、合併膀胱結石等併發症時，則應考慮以手術治療。

最後，周固提醒，所謂病從淺中醫，有攝護腺肥大及糖尿病應及早治療並定期追蹤，以免造成膀胱神經受損或尿路阻塞，而導致嚴重的併發症發生；攝護腺肥大以藥物治療持續超過1年沒改善，應考慮手術治療。最重要的是，一旦有併發症發生，就可能對腎臟造成不可逆的傷害，不可輕忽。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)