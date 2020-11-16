日本女星藤原紀香，有過一段婚姻的她，2016年與日本神劇《半澤直樹》裡的黑崎駿一－片岡愛之助結婚；藤原紀香就此嫁進歌舞伎世家，當起豪門少奶奶。先前她曾受邀日本知名節目訪問，在節目中公開少奶奶日常生活，可說是行程滿檔，相當充實。

對梨園妻而言 健身、按摩、書法、茶道是必修課程 (圖/ 翻攝自網路)

藤原紀香的老公片岡愛之助，是日本知名的歌舞伎演員，看似風光的豪門生活，其實相當忙碌。節目為了原汁原味呈現梨園少奶奶的生活，一共規劃了8天的拍攝行程；健身、按摩、書法、茶道這些課程是基本的，除此之外，梨園少奶奶首要工作就是「支持丈夫的一切」，除了要幫先生打理生活上的一切，維持人脈也是非常重要的一環，因此身為太太的她們，還必須常常走訪梨園界裡德高望重的人物，保持友好關係。

圖/ 翻攝自網路

藤原紀香不止多才多藝，家事也難不倒她。由於老公片岡愛之助在家從不下廚，只能倚靠嬌妻一手打理；片岡愛之助更說，如果離開藤原紀香之後，他完全不能生活自理。

日本梨園的保守程度，並不亞於皇室，嫁進梨園成「梨園妻」的這些少奶奶們，也相當不容易，簡直要十八般武藝樣樣精通；也難怪之前長居日本的作家劉黎兒曾說，「梨園妻」可以被列入「世界文化遺產」。

(中時新聞網)