針對2024總統大選，國民黨新北市長侯友宜始終表示目前要專心市政，未將話說死；也有人認為，前新北市長朱立倫出來的機率高一點。資深媒體人韋安認為，不要低估前高雄市長韓國瑜對政治之路的企圖心，至於2024年他是否還能掀起第二次的韓流，則要看他自己，而美國總統川普對韓而言會是很好的樣本。

韋安今在臉書上表示，兩年來，韓國瑜由一場意外的成功，引發連串的悲劇。他把綠營20多年長期執政高雄成功反轉，然後馬上參選總統，慘敗。又被罷免了高雄市長，罷免票還超過了他當選時的票數。

韋安指出，韓國瑜的「階級對抗」，在與民進黨的「國族民粹」大戰中，顯然沒有沒有招架之力。無論韓國瑜或其他藍營人士，想要挑戰2024，兩岸議題都是無法繞過的難題。

韋安也為，既不能像韓粉那樣，高估韓國瑜的戰力。也不要低估，在連番挫敗之後，韓對政治之路的企圖心。但對於韓國瑜是否會再戰2024？是還能掀起第二次的韓流？韋安則直言，「關鍵還要看他自己，川普是他最佳樣本」。

此外，日前有媒體詢問侯友宜如何看待此事？是否會力挺韓國瑜？他則回應，「我沒有那麼厲害啦！」並表示，他是新北市的市長，現在全力地把新北市的市政做好。

兩年來，韓國瑜由一場意外的成功，引發連串的悲劇。他把綠營20多年長期執政高雄成功反轉，然後馬上參選總統，慘敗。又被罷免了高雄市長，罷免票還超過了他當選時的票數。 韓國瑜的「階級對抗」，在與民進黨的「國族民粹」大戰中，顯然沒有沒有招架之力。... 由韋安發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)