跨國大型商務組織BNI為活絡商務動能，將於12月4日於南紡購物中心5樓雅悅會館國際廳，舉辦台南市第3屆INW國際人脈交流日，活動將邀請雲朗觀光飯店集團總經理盛治仁演講，同時也將與南市府經發局、扶輪社、青商會、獅子會、同濟會合作，預估將有南市產、官、學界超過600名人士共同參與。

BNI台南執行董事廖英順表示，今年主題訂為「團隊的力量The Power of Team」，特別邀請雲朗觀光飯店集團總經理盛治仁專題演講。廖英順表示，觀光產業受疫情衝擊嚴重，但雲朗集團（原中信辜家）卻堅持不減薪、不裁員，透過團隊創意大幅提升業績，相當不易，講座值得大家聆聽。

另外，為了有效促進商務交流，現場還將規畫超過百坪的商務展示區，依照食衣住行育樂分類，方便大家找到商務合作對象，與理想的引薦商機。廖英順表示，人脈跟生意密不可分，唯有透過良好的人脈，發展長期而有意義的信任關係，才能產生源源不斷的生意機會，也凸顯此次活動的重要性。

BNI於1985年在美國成立，是全球引薦金額最高的商務組織，目前全球74個國家中，有超過28萬名會員，台灣分公司於2006年成立，由台南市執行董事廖英順於2014年引進南市，目前有超過300多位會員，並已創造超過20億元的生意機會。

(中時 )