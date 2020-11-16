彰化縣鹿江國際中小學是全縣首座公辦公營雙語實驗學校，國中部已有一、二年級各3個班。上月底第三期校舍工程風光動工。（彰化縣政府提供）

創辦以來一直備受矚目的鹿江國際中小學，是彰化縣首間公辦雙語學校；去年正式招收國一學生，但許多幼兒家長引頸企盼的國小部，原定明年招生卻傳暫出緩，因工程期程問題，恐怕2022年9月都不一定來得及。

少子化浪潮衝擊下，辦學優質學校仍讓家長們趨之若鶩！鹿江國際中小學第二期工程校舍竣工後，還入圍號稱工程界奧斯卡之稱的第20屆「公共工程金質獎」；第三期工程上月底風光動工，將新建活動中心及200公尺操場，含籃球場、座位席、運動傷害防護室等，預計2022年6月完工。

該校標榜每周10堂英語課，其中4堂由外師上課，國中部每年級各招收3個班共80名學生，今年國中部總計有1、2年級共6個班。由於不限設籍在鹿港鎮內，報名太踴躍，去年、今年都採抽籤，中籤率僅5成。

小學部6個年級、各招收1班，將比照國中部方式抽籤，每年只會招收小一新生，招滿後升上中高年級恐怕也轉不進去，預料比國中部更搶手！

校長黃俊偉表示，這是全縣首座公辦公營實驗學校，課程以傳統、雙語、科技、國際為四大元素；目前校舍結構與課程規劃都在進度上，但教育處考量施工期間安全顧慮，且小一生面臨幼小轉銜，對新環境的認知適應、學習環境的精緻度要求又都更高，才決議暫緩招生。

黃俊偉表示，後續配合縣府規劃再另行公布；確實陸續收到許多家長詢問電話，只能明白告知招生時間尚未明朗，不能確定哪一學年開始招生。國小部也預計再增聘師資10名，部分教師須兼任組長等行政職務，是否辦理教師甄試將由教育處視需求決定，校方會優先從現職教師介聘、或公費生分發中尋求師資來源。

(中時 )