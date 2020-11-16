來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，不時在社群網站分享辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，日前她曬出自己這幾年間的身材變化對比，肌肉線條明顯結實許多。

李元玲日前在IG曬出2016年與2019年的身材對比照片，這期間她的體重減了7kg，體脂更由原本26%激減至12%，成功減重減脂，上圍卻完全沒減到，好身材讓許多人稱羨不已。

李元玲曬2016年和去年照片對比，線條結實許多。（圖／翻攝自IG）

李元玲現在的身材越來越緊實，腹肌也更明顯。（圖／翻攝自IG）

4年前的照片中，52公斤的李元玲穿著黑色比基尼，當時就擁有S曲線，也微微看得到馬甲線，身材已相當適中，而去年的照片裡，她鏟肉到45公斤，肌肉更加緊實，尤其腹肌也明顯許多，整個人線條都變硬了。

李元玲之前就曾透露自己健身的過程，「一直逼自己鍛鍊提高體力與肌力，再來增肌，最後才減脂。」她認為女性體質本來就比較難增肌，雖然節食也能瘦，但不配合鍛鍊會瘦到很鬆弛又憔悴，而且容易反彈，並鼓勵大家：「一天抽一小時鍛鍊不難，最難的是堅持的信念，因為途中你會碰到100個讓你放棄的理由，要你堅持下去的卻只有一個：就是要比以前的你更好。」

(中時新聞網)