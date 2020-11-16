大師的手藝課，由「人間國寶」黃麗淑親自授課。（李慧珍提供／廖志晃南投傳真）

大師的手藝課，由「人間國寶」黃麗淑親自授課。（李慧珍提供／廖志晃南投傳真）

漆藝大師黃麗淑，今年獲文化部認定為國家重要傳統工藝「漆工藝」保存者，成為新科「人間國寶」；15位青年藝術家，有幸親炙大師風範，由黃麗淑親授製作漆藝「折枝花卉紋小漆畫」，也成為千年漆藝傳承的根苗。

文化部所屬國立彰化生活美學館，開辦「大師的手藝課」，由黃麗淑在南投縣草屯鎮的「游漆園」工藝之家授課；彰化生活美學館主祕李明俊表示，因為大師的手藝課非常珍貴，而且著眼在傳承，希望多給年輕人學習的機會，因此，限定報名年齡為40歲以下，結果，開放報名就爆滿，經過甄選後，15名具有美學背景的美術老師、大學及研究生，還有藝術相關工作者幸運獲選，成為人間國寶的登門弟子。

黃麗淑帶領學員創作「折枝花卉紋小漆畫」，漆藝製作工序複雜，從漆板髹塗黑漆、圖稿繪製、裁剪薄貝、漆板研磨、貝殼貼附、色漆彩繪、髹塗透明漆、研磨整修、推光等，從工具使用到工法，黃麗淑逐一指點，將半生蘊蓄、融會而成的技法，傾囊相授。

南投縣文化局長林榮森指出，黃麗淑在台灣省手工業研究所服務期間，自1989年起連續3年獲得全省美展美術設計類第1名，而獲得永久免審查作家資格。黃麗淑曾師事黃塗山大師學習竹藤工藝，向陳火慶大師學習漆藝，還到日本東京文化財研究所學蒔繪、赴琉球學堆錦、到福建學習中國傳統漆器技法、向原住民學藤材單螺旋纏繞法等，技藝純熟且創作不輟，兼具深度與廣度。

(中時 )