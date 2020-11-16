東協10國與中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭共15個國家簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。資誠（PwC）表示，無根台商有望受惠，可將低階製程移至境外東協地區，再將產品銷往中國大陸，享受RCEP關稅優惠。

RCEP總共15個成員國，總人口達22.7億，GDP達26兆美金，出口總額達5.2兆美金，當前的GDP占全球貿易總量約三成，未來將是世界最大的自貿區，最終零關稅產品占比將超過九成。

資誠（PwC）會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，中國大陸近二十年快速發展製造工業，逐步將勞力密集、資本支出大但附加價值較低或高汙染的產業移至東協各國，再透過自身龐大的內需市場，將RCEP各國生產產品運回中國大陸銷售，未來也可靈活運用關稅優惠。

過去部分台商在中國大陸常見的兩頭在外貿易模式（即關鍵原材料進口，在中國大陸加工後產品外銷），近年也將低階製程移至境外，產成品再出售至海外或中國大陸市場，而保留高階製程或研發在中國大陸公司，這種模式對無根台商又更明顯。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務會計師徐丞毅也表示，有些台商在中國大陸保留高階技術生產，並將部分技術透過外派陸幹指導方式轉移給RCEP生產製造廠，RCEP製造廠生產後回銷給中國大陸廠或中國大陸貿易公司的商業模式。

另外，由於東盟一些國家為了招商引資，複製以前中國大陸的方式，在各自的經濟開發區紛紛推出優惠的稅收政策。部分台商將更多的產能或利潤配置在東協各國，中國大陸的工廠反而處於獲利下降的狀況。

徐丞毅表示，中國大陸稅務機關未來可能透過個人所得稅申報系統的整合，掌握外派陸幹的薪資支付狀況，並針對技術移轉的情況重新定性交易，透過利潤分割法的方式，將前述價值鏈的利潤重新配置。他建議，台商應重新檢視自身價值鏈的主要價值創造因素，並且及早做好相關的社保、薪資安排的稅務規劃，因應國際貿易變局。

(工商 )