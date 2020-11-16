行政院發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，向行政院長蘇貞昌請辭獲准。議員王鴻薇16日指出，台北市長柯文哲親自出席行政院會，針對進口萊豬提案，卻讓丁怡銘下台。對此，柯文哲酸，這不能怪我，是他們害人沒有成功害到自己。

議員王鴻薇質疑，行政院發言人請辭，是要真心道歉，還是行政院長蘇貞昌斷尾求生，柯文哲參加一次行政院會後，就幹掉蘇貞昌的左右手，演變成左右手下台。

柯文哲表示，美豬美牛即將在明年1月1日全面開放進口，目前都還沒看到行政流程。「很糟糕！」，因為地方政府要準備，我們都不知道他要做什麼，我態度很清楚，就是要明白標示，這不就解決了嗎。

柯文哲直言，這不能怪我，是他們害人沒有成功害到自己，我們很有誠心要去解決，會去行政院會也是因為民進黨議員要求，原本想說是不是要找個台階下，那就按照科學做法，我是專家我講也較有公信力，好心要讓民進黨政府有台階下，沒想到演變成這樣。

此外，資深媒體人周玉蔻在臉書發文拒吃「皇家」牛肉麵，對此，柯文哲表示，不要沒事找事做，牛肉麵是台北市產業，不要自己製造敵人。 王鴻薇強調，應留給牛肉麵業者單純的環境，不要為政治政黨紛擾成為祭品。

(中時 )