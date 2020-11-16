中職今年金手套二、游分別由統一獅林靖凱、中信兄弟江坤宇拿下，兩人皆為20歲，雙雙創下該守位史上最年輕得主，值得一提的是兩人從平鎮高中時期就是黃金二游搭檔，進入職棒後再展現紮實守備功力，好友一起拿獎兩人也不忘互虧，林靖凱笑說兩人是隊友變成敵人。

「小可愛」江坤宇季初被教練團定位為第3號游擊手，不過先後擠下學長王勝偉、岳東華，穩定的守備功力為球隊守下不少分數，也為自己爭取到站穩游擊位置，「自己今年目標就是金手套，中間也會遇到失誤，謝謝教練、學長跟我分享經驗，讓我從失敗中學習，更能掌握比賽。」

林靖凱更是史上最年輕金手套得主，不僅屢現美技，自己觀察打者所做出的佈陣站位時常沒收可能安打的球，誇張的守備範圍讓人印象深刻，「謝謝教練團給我很多機會，今年最滿意是守備，拿到金手套也給我安定感，打擊還要加強，下半季打不錯，要記住這種感覺。」

江坤宇和林靖凱兩人從高中就是好戰友，進入中職後雖然分屬不同球隊，不過私底下仍保持好感情，兩人最喜歡互虧的相處模式，江坤宇就說，「跟林靖凱以前是隊友，一起得獎滿開心的。」而林靖凱則說，「今年跟他是敵人，我們又不同隊！」後來才說一起拿這個獎也要恭喜他，畢竟以前是隊友，而江坤宇則說，得知兩人一起得獎時，有開玩笑的方式說，「好棒喔好棒喔。」

(中時 )