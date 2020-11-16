雲林縣北港糖廠保留載糖小火車車庫等場域，將規畫為文化產業園區。（張朝欣攝）
雲林縣北港糖廠保留載糖小火車車庫等場域，將規畫為文化產業園區。（張朝欣攝）
雲林縣北港糖廠牆壁的2次大戰彈痕，成為見證歷史的痕跡。（張朝欣攝）
雲林縣北港糖廠牆壁的2次大戰彈痕，成為見證歷史的痕跡。（張朝欣攝）

為活化雲林縣北港鎮北港糖廠，雲林縣長張麗善、立委林文瑞16日勘查糖廠倉庫群、製糖工廠、載糖小火車車庫等場域，將透過再造歷史現場2.0計畫，向中央爭取8.7億元的整體開發經費，打造「北港文化產業園區」。

北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府因此提出「北港都市計畫變更」，今年8月獲內政部都委會審議通過，16日張麗善、林文瑞、縣文觀處處長陳璧君、縣議員黃美蘭等人進行會勘，第1期開發鎖定7公頃歷史建築範圍。

張麗善表示，縣府考量北港未來發展所需，以及活化北港糖廠周邊閒置土地，將藉由整體開發取得北港糖廠24棟倉庫群，導入糖業文化主題構想，做為文化產業園區發展核心。日後還可引進雲林返鄉企業家、文創產業發展動能，兼容糖業風貌、宗教文化與地方產業特性。

「北港文化產業園區」還能串連4縱3橫雲林幸福好好玩的「台61線幸福公路」、「台19線產業體驗」、「金水164宗教朝聖」等路線，實現「把香客變遊客」、「保存百年藝陣文化資產」、「展售雲林良品」等目標。

陳璧君指出，縣府今年10月透過文化部「再造歷史現場2.0計畫」，第1階段規畫24棟倉庫群做為大型展演空間、文化傳習中心及複合式文創基地，未來將整合糖業文化、宗教工藝、教育體驗、觀光旅遊，讓北港糖廠成為北港百年藝鎮的新亮點。

(中時 )

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