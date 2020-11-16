除專心製茶外，出水製茶所也結合社區遊程。（張亦惠攝）

出水製茶所二代劉彥佳、劉嘉謦日前北上領獎。（劉嘉謦提供／張亦惠嘉縣傳真）

位於竹崎鄉的出水製茶所今年過關斬將獲選亮點茶莊，是今年嘉縣唯一獲獎的茶廠，由茶廠第二代劉彥佳、劉嘉謦姐弟倆轉型多角化經營，除用心製茶外，積極推廣茶產業與觀光、體驗結合，今年除榮獲亮點茶莊外，還是農委會為推廣茶旅行而選拔出的十大茶旅路線之一。

農委會農糧署為輔導茶產業朝六級化產業發展，提升產業附加價值，2014年開始「發展亮點茶莊計畫」，今年遴選出全台5家最具特色的亮點茶莊，目前全台共有33家。出水製茶所位於166縣道64.5公里處，背山面海的位置讓茶廠所除品質優良的茶葉外，還有得天獨厚的百萬夜景。

二代劉嘉謦說，茶廠近年來轉型，結合遊程、體驗及社區特色，推廣茶的好，除整修老宅作為品茶體驗空間外，還打造出水製茶所品牌，一家人各司其職，爸爸劉寧陽的毛筆字發想為LOGO，劉彥佳設計簡約高質感的包裝、茶包，負責接待遊程、行銷等。

談到這次參加亮點茶莊選拔，劉嘉謦說，很多茶廠現在都換二代接手，經營觀念新穎因此競爭特別激烈，出水製茶所除景色優美外，製茶也不馬虎，傳統的烏龍、金萱外，也製作紅茶、東方美人茶，開發新的茶葉市場。

平時專注製茶的劉嘉謦觀察，喝茶的人逐年減少，年輕人也漸漸不泡茶了，茶廠這幾年較少參加比賽，反而專注在行銷、體驗，希望將茶文化推廣給更多人知道，未來也預計推出專屬出水製茶所的茶道具，讓大家可以「一條龍」從茶葉到茶湯一次完成。

(中時 )