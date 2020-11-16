楊丞琳日前拍攝〈漂流浴室〉MV。（EMI提供）

楊丞琳新單曲〈漂流浴室〉日前在圓滿落幕的「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會台北站首播MV與首唱獲好評，該曲是她首度和欣賞已久的金曲製作人Starr Chen陳星翰合作；〈漂流浴室〉歌詞表達一個人沈溺在浴室裡的獨處時刻，很貼近忙碌的現代人，下了班之後回到家，一個人在浴室裡寬衣解帶後的放鬆狀態。

MV設計電音派對的場景，這對平常沒有去過夜店玩的楊丞琳來說感覺非常新鮮，平常有空時會追劇的楊丞琳和工作人員常用談論戲劇的方式分享心得，導演笑說：「你就想像自己是今年艾美獎影后得主HBO影集《高校十八禁》中的小芸，那種年輕人在夜店Get High的感覺。」

楊丞琳日前拍攝〈漂流浴室〉MV。（EMI提供）

楊丞琳只曾在拍戲時去過夜店，當導演在現場放了一段電音舞曲讓舞者和臨演們用力跳起來，她也跟著眾人一起盡情擺動熱舞，才跳完一首歌就忍不住大喊：「好累喔！怎麼比我去健身房跳床還累！」笑言：「頭很暈！猛烈跳動、甩頭，這核心也是要很強的。」

(中時 )