美式賣場好市多（Costco）提供眾多優惠的進口商品、美食，深受民眾喜愛，在台灣也陸續展店，擴大會員規模。不過近日卻有一名會員發文訴苦，表示用了20年的購物袋在賣場內「消失」，提醒民眾要仔細盯好私人商品。貼文引起網友熱議，不少過來人有同感直呼：現在仍心有餘悸。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，平常就提醒老公不要把購物袋放在推車上，但他總以為「這種東西不會有人要偷的啦！」沒想到近日在中和好市多就真的遇上了。原PO表示，將購物袋放在推車上停在走道，僅1-2分鐘，回頭整台推車就不見蹤影，消失速度之快，若不是有心推走，都應該還能在視線範圍。

原PO指出，當時的推車上只放著購物袋而已，還是其他賣場的購物袋，大小、顏色都和好市多的完全不同，誤拿機率很低。但聯繫賣場，卻說監視器在死角無法看到。雖然好市多願意贈送購物袋當作彌補，但原PO也拒絕賣場好意。坦言只是想要一個能夠「安心購物」的環境，遺失一個使用20年的購物袋，就當作學個教訓！也提醒大家逛賣場時要記得「人車合一，一秒不離身」。

貼文一出，不少過來人紛紛表示「懂，我就被偷走一個喜歡的購物袋」、「我到現在還心有餘悸」。網友指出，在好市多真的很多人都會偷別人的推車來用，就連有物品的推車也有人偷，採購時真的要多加小心身邊的私人財產。「推車裡只要有私人物品，就得當心！」

網友認為，這不是好市多的問題，而是「拿走別人東西的人人品有問題！」，表示不想自己東西不翼而飛只能自己顧好。「林子大了什麼鳥都有，懷念以前分店少會員少的年代，說真的會員素質差很多…」、「這篇真讓人大開眼界」、「好市多賣場看盡人性的貪婪」、「不管是在哪裡？千萬不要考驗人性」。

(中時新聞網)