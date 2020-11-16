2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）公布評選結果，台灣大哥大連續四年入選最高等級「世界指數」（DJSI World）排行榜，更再度名列全球電信產業世界指數第一名，是繼2018年後再度獲得第一名的榮銜，更連續第九年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。台灣大今年DJSI評比以高達91分的總成績，在經濟、環境、社會三大面向總計24項評分項目當中，有11項獲得滿分，多項卓越績效顯示台灣大致力永續經營的優異表現，成為國際企業典範。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數（DJSI），是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數。今年受到新冠疫情影響，原訂9月中旬公告的入選名單延到本月14日揭曉，台灣大哥大不負眾望，再度名列全球電信業第一。

台灣大董事長蔡明忠表示，5G時代正式來臨，台灣大已從傳統電信公司轉型為網路科技公司，對於全球環境永續發展更加重視，為善盡企業永續責任，不僅全面回應17項聯合國永續發展目標（SDGs），更制定科學基礎目標倡議組織SBTi（Science Base Target Initiative）減碳路徑，宣示2030年碳排放在範籌一、二較2016年減量30%，是全台電信與服務業首家通過SBTi目標審核的企業。今年年初更在CDP氣候變遷問卷評比中，獲得A最高領袖級肯定。蔡明忠表示，台灣大積極參與國際事務，透過國際永續發展組織GeSI與各大國際電信產業分享永續發展觀念，互相學習交流，並連續擔任兩屆理事，勇於為國際社會承擔責任與義務。未來台灣大將帶動更多供應商與利害關係人，朝聯合國永續發展所設定的目標邁進。

今年台灣大在DJSI評分項目經濟、環境、社會三大面向，總計24個評分項目中，有11項獲得滿分，當中以社會面向（Economic Dimension）表現最為突出，績效擊敗全球99%電信業，穩坐世界指數電信業成員中最高分；環境面向（Environmental Dimension）更是大躍進，較去年大幅提升17個百分位數(percentile) ，擊敗全球92%電信業。

細究經濟面向有3項，包括重大性(Materiality)、政策影響(Policy Influence)、網路可靠性(Network Reliability)等都拿到滿分；環境面向3項滿分，包括環境揭露(Environmental Reporting)、環境政策及管理系統(Environmental Policy and Management Systems)、氣候策略(Climate Strategy) 等均獲滿分；社會面向5項滿分，包括社會揭露(Social Reporting)、勞動實踐指標(Labor Practice Indicators)、人權(Human Rights)、企業公民與慈善事業(Corporate Citizenship and Philanthropy)、利害關係人議合(Stakeholder Engagement)也都獲得滿分。值得一提的是，在社會面向中的人力資本發展(Human Capital Development)，台灣大更拿到98分，為全球電信業界的最高分。

回顧台灣大去年節能減碳的成績斐然，用電較2016年(基準年)減7.31%，全年節電近3398萬度，並透過再生能源自發使用、綠能建設、再生能源憑證取得等多軌並行的策略下，展現亮眼成績。台灣大規劃自建2ＭＷ太陽能電廠，預估2022年產出綠電，年發電量約200萬度；今年總採購年發電量8.5ＭＷ(約910萬度)，綠電轉供長達20年，以提升台灣大總再生能源使用率。此外，自2017年起，連四年推動「種福電」計畫，更於去年開啟創新綠能公益模式，以社福團體綠能發電自用，台灣大保證購買再生能源憑證，促進公益效益最大化並落實「台灣大綠能、永續大未來」計畫願景。

台灣大也透過循環經濟促進友善環境，繼去年與14大供應商共同發表「循環經濟合作宣言」後，今年往上踏步再進階，首度發表與電信業息息相關的「廢棄光纖電纜」(簡稱廢光纜) 循環創生的實驗成果。在台灣大與新創企業-小智研發 (Miniwiz)共同研發下，將廢光纜轉換成茶几、鋁座椅現場提供論壇嘉賓使用，同時將光纜外包材回收製成可當杯墊、又可布置牆面的PE造型磚，這項廢光纜循環利用再生研發，未來甚至可成為年產值高達223億的高含金量產業，成為「轉廢成金」的最佳案例。台灣大盼藉此成功的實驗先例，具體倡議落實廢光纜的多元回收利用，給予廢光纜全新生命，也為產業循環經濟開創更多的可能。

除了獲DJSI肯定，台灣大哥大在永續經營的努力屢獲重要大獎肯定，2020年已連續三年榮獲ISS ESG企業評鑑Prime等級認證，並入選ISS ESG台灣ESG 30強企業第10名，亦獲近三年整體ESG表現「進步最多」的企業第2名。此外，台灣大自2018年起蟬聯入選「富時社會責任臺灣指數公司臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index），顯示台灣大致力永續經營的優異表現在國際間有目共睹。

(中時新聞網)