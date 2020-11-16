川普卸任前將狂推抗中政策，顯示對其未來的政治生命仍有強烈企圖心。（圖／川普臉書）

雖然距離美國總統川普卸任僅剩10周，但他身邊的官員向體透露，川普將在下台美推出一系列對中國大陸的強硬政策，內容包括新疆與香港的人權議題、 大陸國營企業與官員制裁政策等，借此防止拜登接任後扭轉川普奠定的美國對中政策走向。

《德國之聲》引述美媒Axios獨家報導說，川普的計畫將使拜登上台後，無法輕易改變美國對中國大陸的政策走向。由於近期大陸在對印度丶香港與台灣都採取具有侵略性的政策，源自大陸的新冠疫情目前也在全球造成第2波大流行，因此，川普臨別秋波將針對新疆與香港人權及對大陸國企與政府官員進行制裁。

川普政府資深官員表示，川普政府可能不會在下台前針對台灣提出重大的新政策。此外，他應該也不會下令關閉其他中國大陸駐美使館。

美國白宮國家安全委員會的發言人阿爾約特(John Ullyot)告訴Axios：「除非中國改變其行徑，在國際場合成為一個有責任感的國家，否則未來的美國總統將警覺，改變川普總統在任內對中國推出的歷史性政策將會是『自殺性』的行為。」

報導說，川普上周頒佈一項新的行政命令，禁止美國企業投資31家被美國國防部認定與中共解放軍有關聯的企業，川普政府還打算針對大陸在漁業的強迫勞動做法推出反制行動。美國政府認為，大陸在具有廣大地緣政治重要性的漁業使用強迫勞工，不僅讓外界擔憂侵犯勞工人權，也讓大陸漁業公司可以比其他國家的同行獲得更多競爭優勢。

資深官員還告訴Axios，川普在任內不斷試圖將更多「鷹派」的中國研究學者，安插至政府內部的高階職位。美國國家情報總監拉特克里夫(John Ratcliffe)的資深顧問西姆斯(Clifee Sims)表示，拉特克里夫會與其他國家安全部門合作，並繼續扮演領導角色。他將帶領美國從冷戰與911恐攻事件後的反恐策略，轉向至與中國對抗的大國競賽。

(中時新聞網)