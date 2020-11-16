2020嘉義博茶會將於11月21日將盛大開幕，為了讓遊客體驗難得的茶與藝術文化，嘉義縣政府推出多項體驗活動。(嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會將於11月21日將盛大開幕，為了讓遊客體驗難得的茶與藝術文化，嘉義縣政府推出多項體驗活動。(嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020嘉義博茶會將於11月21日將盛大開幕，為了讓遊客體驗難得的茶與藝術文化，嘉義縣政府推出調酒茶飲表演、新食尚茶文化派對、異國茶舞表演、台式鬥茶、流水茶席等活動，而中埔農會也推出的No1.阿里山高山茶和咖啡品味私藏，一次可品嘗阿里山烏龍茶、紅茶和金萱茶3種口味，以及榮獲2020精品咖啡評鑑頭等獎、金質獎和銀質獎3種不同等級的咖啡，每人只要花100元，就晉升品茗家。

阿里山高山茶是嘉義縣最大宗高經濟作物之一，以茶和藝術為核心主題的2020嘉義博茶會，21日至30日將在中埔鄉農會金蘭分部熱鬧登場，嘉義縣政府推出包括調酒茶飲表演、四季訪茶大師限量明信片、新食尚茶文化派對、異國茶舞表演、創意五行茶、台式鬥茶、流水茶席、國內茶席、YOYO唱跳秀、親子茶藝、小小泡茶師、茶文化，以及中埔鄉農會御藏市集等多項表演和體驗活動，活動採預約制，名額有限，歡迎民眾踴躍報名。

27日至28日「調酒茶飲表演」，由世界花式調酒大賽冠軍的許釪楟以嘉義好茶為基底，調製出一杯杯美味的好酒，另設計大師陳俊良操刀的「四季訪茶」限量明信片將在博茶會期間每天限量送出100張。

新食尚茶文化派對「Tea Paryt」於25日至26日每天上午11點到12點登場，限量50個名額，預約送精緻茶食1分，體驗茶藝精彩的龍爭虎鬥的「台式鬥茶」，博茶會期間在茶X遊館每天5場次，1場次限30人。

「異國茶舞表演」推出土耳其、英國、日本、印度和肯亞茶舞，21日、22日和28在戶外舞台區演出，名額200人，21至30日在茶食館有全台首創的「創意五行茶」體驗講座，每日限量100名，至於結合鄒族原住民藝術裝置布置的「流水茶席」，21至30日在原民潺茶館設置有6個茶席，結合茶具、花藝、陶藝、造景及藝術裝置的「國內茶席」，博茶會期間每天10點到下午4點推出6個場次。

27日上午11點網紅「Lola 蘿拉」將在表演舞台區用嘉義茗茶創作手搖茶飲，28日下午2點30分YOYO哥哥姊姊將帶大朋友小朋友在大會舞台區一起歡樂唱跳，限額200名。

另外還有「親子茶藝創意競賽」、「小小泡茶師」、「茶文化」茶藝課程等，中埔鄉農會則推出的No1.阿里山高山茶和咖啡品味私藏，每人只要100元，每場次均含專屬品嘗杯及甜點，每人每梯次可報名1場次，每天8場次。

詳情請上2020嘉義博茶會官網https：／／kstea-fair.top-link.com.tw／home 和中埔鄉農會臉書（https：／／www.facebook.com／JhongPu.Farmers.Association）查詢。

(中時 )