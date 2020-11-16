俄羅斯總理米舒斯丁（Mikhail Mishustin）表示，俄國已經在11月6日與蘇丹簽署的一項新協議，將在該國建立海軍後勤中心和船舶修理廠。

防衛新聞(Defense News)報導，根據協議，蘇丹政府將免費為俄羅斯提供和一塊土地 ，以及必要的港口基礎設施，而俄羅斯則自己運送任何種類的軍事裝備、彈藥、設備或材料。俄方希望這座海軍後勤中心，將可容納4艘海軍艦船，包括核動力軍艦(或潛艦)。

這座軍事基地的主要管轄權屬於俄國，協議持續25年，並可再續約10年。

這是俄羅斯在非洲的第一個軍事基地，也是俄羅斯在海外的第2個。先前俄羅斯曾與索馬利亞討論過，之後也向吉布地共和國詢問建立永久基地的方法，但是吉布地已經有中國大陸和美國海軍基地，使得談判變得複雜，最後失敗。

要建立海外基地所費不貲 ，以俄羅斯第1個海外基地，也就是敘利亞塔爾圖斯海軍基地(Tartus)為例，每年花費高達32億盧布（4150萬美元）。俄羅斯是支持敘利亞反恐戰爭與後續的內戰，正式與敘利亞完成合約，將這座原本的海軍物資中心變成了永久性海軍基地。

俄國塔斯社的國防專欄作家-德米特里·李托夫金（Dmitry Litovkin）表示「俄羅斯正在重返國際海洋」，在基地完成後，具有遠洋航行能力的俄羅斯的核動力巡洋艦，可以將該基地做為機組人員的避寒休息場。

李托夫金說，從2017年開始，俄國就與蘇丹進行討論，當時談判的對象是蘇丹總統巴希爾(Omar al-Bashir)，雖然2019年蘇丹發生政變，巴希爾下台，但是談判持續，與蘇丹的實際領導人巴爾漢(Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan)完成談判。

(中時新聞網)