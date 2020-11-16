「小鬼」黃鴻升因心血管問題，9月猝逝家中，享年36歲，今（16日）是他逝世滿兩個月。好友李玖哲接受《中時新聞網》專訪表示，回憶起天上的兄弟，他說道，跟鬼哥認識多年，他是個溫暖又很nice的人，謝謝小鬼帶給這麼多人開心與喜樂，李玖哲坦言「我們會永遠記得你」。

小鬼黃鴻升逝世2個月 李玖哲憶天上兄弟情

李玖哲說，剛來台灣沒多久，其實中文並不好，所以每次上節目宣傳專輯時，鬼哥都很幫忙，他不會因為我的中文不好取笑我，反而還會用很多方法解救我。就算很多年沒看見鬼哥，他一樣會給我親切又溫暖的擁抱，小鬼也會說：「玖哲好久不見，哇！你的肌肉變那麼大唷」，就是這一番話，讓李記憶深刻。

已故藝人黃鴻升。（圖／中時資料照片）.jpg

談到追思音樂會那天，李玖哲坦言「知道鬼哥跟很多人的關係是很緊密的，我們除了工作外，並沒有太多的相處，所以我才會認為，我其實沒有那麼多的資格，能站在舞台上唱歌，因為在我的記憶裡，鬼哥只有在工作上對我的關心回憶」。

藝人李玖哲。（圖/擷取李玖哲臉書）

對此，李玖哲指出，小鬼是我們演藝圈的family，聽到他逝世消息，真的非常難過。音樂會當天獻唱《will you remember me》的原因，是希望能藉由這首歌，跟他說「謝謝你總是帶給人開心與喜樂，我們都很想念你，也會永遠記得你」。

（攝影剪輯/范佐意）

(中時新聞網)