NBA聯盟已敲定12月23日為新賽季開打日，但每隊例行賽只打72場比賽，比原本的82場例行賽少了10場，因此為了提升可看性，聯盟將推行季後附加賽，也就是東西區例行賽戰績前6名直接取的季後賽門票，7-10名的球隊則有機會爭奪剩下來的兩張季後賽門票。
依照原本的競賽規程是東西區戰績前8的球隊直接打季後賽，但聯盟希望做出改變，也就是例行賽戰績排名第7與第8的球隊先進行一場殊死戰，獲勝球隊拿到第7張季後賽門票，例行賽戰績第9與第10的球隊同樣進行一場定生死之戰，落敗球隊直接淘汰，獲勝球隊再與第7／第8交手落敗球隊展開廝殺，勝者晉級季後賽，敗者打包袱回家，因此戰績第7的球隊有可能兩敗出局，而戰績第10的球隊有可能2連勝闖進季後賽。
根據美國媒體透露，聯盟將在近日內召開董事會，通過這項季後賽附加賽提案，這個提案如果過的話，即將到來的自由市場恐怕又要掀起一番風浪了。
(中時 )
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