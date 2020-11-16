相隔30年時空的前後任臺北市長黃大洲與柯文哲、創作昔日禁曲的作詞家林煌坤與如今重新演繹的表演者們、穿越時空下的三代同堂：抗日名將胡宗南將軍、前國安會秘書長胡為真、創作雙人組The Lighters萊特……數個不同世代的遷臺歷史見證者，皆因「眷戀臺灣」音樂會，11月14日齊聚大安森林公園。現場超過5千名觀眾與線上近2千流量的粉絲，在一曲曲老歌音符的飄揚下，穿越多重時空，重溫歲月風華記憶。

「威京小沈」沈慶京2016年發起搶救遷臺歷史計畫，2020年執行單位財團法人沈春池文教基金會重新爬梳樂曲軌跡，主辦「眷戀臺灣」音樂會。威京小沈表示，「遷臺歷史記憶庫」不只透過口述影音保存真實歷史風貌，也藉不同形式展演，跨界合作，共促人倫初心，代代傳承珍貴的歷史記憶。

現場觀眾高舉手機，亮起燈光，形成一片燈海。圖版提供：財團法人沈春池文教基金會

音樂會由心靈創作歌手張小雯打頭陣，高亢嗓音詮釋《一樣的月光》，炒熱現場氣氛之餘，也帶出音樂會精神。資深媒體人童中白作為此次音樂會總監製與主持人，她說：「一樣的月光，一樣的我和你，我們彷彿搭上時光列車，穿越時間與空間，在這個有很多故事的大安森林公園裡，回憶起這塊土地的變遷歷程。」

有「臺北之肺」美稱的大安森林公園，在日治、國民政府遷臺時期，各有不同樣貌。直至90年代黃大洲擔任臺北市長，大刀闊斧拆遷2003戶眷舍後，才有了如今市民休憩所在。黃大洲致詞道：「我小時候常玩泥巴，所以公園一角保留了讓孩子恣意玩泥巴的空地。我很佩服像小沈這樣從泥巴爬出來、靠雙手打拼的人。」

前人種樹，後人乘涼；大安森林公園在前市長黃大洲努力下，晉身為臺北市綠色地標，現任市長柯文哲不僅「讓位」，且對黃大洲說：「你坐中間，你才是主角。」並細數黃大洲任內政績，盛讚其魄力。柯文哲說：「我以為我已經很勇猛了，但跟你比起來，還是差一點。」原本預計只停留1小時的柯文哲，十分捧場，聽歌聽得欲罷不能，直至9點散場才離開。

跨世代演唱陣容華麗，原訂10組演唱者外，令人最喜出望外的，莫過於中華旗袍文化藝術交流學會。表演者們以古風舞蹈帶來《尋夢江南》，舞曲相配，姿態曼妙，而旗袍裝扮亦彰顯中華女性含蓄內斂的典雅之美。主持人童中白則驚喜獻唱《何日君再來》，博得滿堂彩。「禁歌活字典」林煌坤上台受訪時，更從昔日噤聲歲月的審查角度切入，分享禁歌與淨化歌曲背後的文化底蘊，獲得觀眾一片掌聲。現場貴賓包括：護送老兵骨灰回鄉的高秉涵、百變作曲家鄧鎮湘、「航護之母」胡慧林、曾被時任參謀總長郝柏村指名接下金門花崗岩醫院院長的趙善燦、曾為山東流亡學生請命的資深媒體人高惠宇、文史工作者李俊賢、前氣象主播李富城與知名作家張曉風等人，對這次音樂會的籌辦，皆給予高度肯定。

11月14日下午進行音樂會總彩時，現場座位即被觀眾坐滿。正式開場後，人潮外溢周邊草皮，因此當終曲《月光》響起，眾人高舉手機，亮起燈光，形成一片燈海，彷彿亙古不變的月光，永遠照亮前行的路，指引離鄉者回家的方向。

(中時新聞網)