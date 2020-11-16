陸弈靜出席微電影《第一杯咖啡》殺青記者會分享她與咖啡的深厚緣分。（粘耿豪攝）

影后陸弈靜、大久保麻梨子以及曾少宗領銜主演首部推廣台灣咖啡的微電影《第一杯咖啡》，陸弈靜接觸且迷戀咖啡30多年、曾開過咖啡店，更自稱是「嫁給咖啡的女人」，她表示，那些年嗜咖啡如命、經常每天只喝咖啡不吃東西，又少喝水，一度陷入血癌風險，後來不得已戒掉 ，身體好了以後才又與咖啡續前緣，「有如走過情傷後，又開始第二次戀愛」，不過現在一天只喝30公克，坦言如果沒有生病，「真的會做咖啡店這行做到老！」

陸弈靜透露，當初是因為要去醫院割痔瘡才在護士的建議下，順便做身體檢查，這才發現血液裡血小板不足，「我身體血液裡都是咖啡！」她也因經歷生病看破生死，「醫生要我去骨髓穿刺檢查，我後來選擇不去，怕沒穿刺好會半身不遂，當時腦中第一個念頭想的竟然是：那誰來炒咖啡豆？」後來她靠著睡覺、曬太陽跟呼吸，走山路運動，不藥而癒。

她感嘆地說，人來到這世界時買的是單程票，終究會死，她生病後曾看了很多書研究死亡，以前也想過生前規劃，後來覺得順其自然就好，因為人生劇本早就已經寫好，總是會有你沒準備到的，走到最後也都不是我們頭腦想得到的東西。

王策、陸弈靜、大久保麻梨子、曾少宗出席微電影《第一杯咖啡》殺青記者會，一起推廣台灣咖啡。（粘耿豪攝）

大久保麻梨子片中角色是在京都經營咖啡店的女生，私下的她因多年前一句胃藥廣告台詞，讓她從此與「胃食道逆流」及咖啡結下不解之緣，她苦笑說只要平常喝咖啡就會被問：「妳喝咖啡不會胃食道逆流嗎？ 」讓她很緊張、壓力很大。從未接觸過手沖咖啡的她為了拍片，特別跟著得過世界咖啡沖煮冠軍的王策學習如何沖咖啡，練習的一整周裡每天都超過5杯咖啡下肚，「堪稱是我一輩子喝咖啡的量！」

曾少宗也因拍這部片而愛上手沖咖啡，正在找尋相關課程，準備要去考咖啡手沖師檢定執照。陸弈靜誇他沖出來的咖啡都是「柔」的，「就像他給人的給人的柔軟感覺一樣！」

(中時 )