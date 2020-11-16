台中市95路公車僅行經外埔土城路，在地居民希望能於末端繞駛土城東路至土城北路，大約新增4站。在地議員16日拜訪統聯客運反映居民需求，該客運允諾，若車輛能行駛，最快可於年底新增兩班次繞駛。

施志昌表示，95路公車從沙鹿六福公園經清水、大甲行駛至外埔區公所與外埔老人文康中心，土城里長與里民一直反映能否繞駛土城東路與土城北路。由於許多公車路線僅行經土城路，居住於土城東路與土城北路居民搭車相當不便，且95路公車串連外埔、大甲、清水與沙鹿，為海線居民交通重要路線。

施志昌指出，此路線會行經大甲高工、大甲高中、鐵山國小、鐵砧山、清水高中、外埔老人文康休閒中心等，若能於尾端新增此繞駛路線，大大增進外埔土城里里民就學、休閒活動等便利性。

施志昌提到，今年初沙鹿端也因考量在地居民便利性而新增兩站，期待外埔也能依據居民需求新設站點。施志昌指出，繞駛此路線單趟增加長度約3.1公里，僅多花約9分鐘，原始路線也並未變更，並不影響後續乘客搭乘權益。

統聯客運則允諾，計畫一天會先於離峰時間增加上下午各增加1班次繞駛，但因部分道路較為狹窄，公司方面會先至現場看車輛能否行駛，如果車輛能夠行駛，最快會於年底讓延長路線上路，看後續搭乘狀況滾動式檢討安排其他班次。

(中時 )