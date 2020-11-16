台中捷運綠線為最早興建的路線，烏日文心北屯線自16日起試營運，預計12月19日正式通車。歷經11年、3任市長，台中捷運象徵台中交通、經濟發展史上重要的里程碑，正式啟動。

台中捷運自2008年11月，時任台中市長胡志強著手規劃，在中央與地方政府合作，簽訂建設與營運3方協議書，委由台北捷運施工，台中捷運計畫宣告啟動。

2009年10月台中捷運實施先期工程，原規劃2011年完工，卻延宕，2013年5月開始動工；2014年市長選舉，胡志強團隊在市府前廣場宣示捷運完工決心，台中市長選戰一役，胡敗選交棒給林佳龍。

林佳龍上任後，要求台北市捷運局負責設計、監造，盼完工期程提前至2018年；2015年4月10日北屯路捷運工程發生重大工安意外，43公尺長的巨大鋼樑從4層樓墜落，釀成4死4傷，捷運綠線全線停工，4個月後復工。

2016年捷運站體、軌道陸續完成，目標邁向2020年試營運；台中捷運建造11年，歷經3任市長、動工日延宕、停工期等，終於在現任市長盧秀燕任內開始營運，台中人興奮喊：「真的等了好久！」，希望台中新生活起飛。

(中時 )