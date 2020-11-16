警方在兇案現場拉起封鎖線。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

周男到案後立即至新莊分局自首，警方派員到現場採證並搜出作案刀械一把。（李俊淇攝）

新北市新莊區化成路上今（16）天下午5時許發生一起命案。41歲周姓男子與58歲的徐姓男子相識多年，不滿徐男多次向周遭朋友放話說他酒品不好，周男今天持切肉刀前往徐男的公司埋伏，見對方步出大門後立即上前連剌腹部4刀，徐男送醫後因失血過多仍是不治身亡。

據了解，周男任職塑膠射出公司擔任師傅，徐男則是橡膠公司員工，2家公司都在新莊化成路距離不到百公尺，2人是在三年前一場餐敘認識，周男稱事後徐男經常向周邊朋友指指點點，說周男喝酒酒品不好，因此周邊朋友常投以異樣眼光，因此心懷怨恨。

周男說，下午騎車外出吃飯，接著前往頭前公園抽菸，原本想尋短，但不甘心只有自己死，又想起對徐男的怨恨，於是騎機車跑到徐男公司外埋伏，下午5時許，趁徐男下班外出，衝上前先以徒手毆打徐男臉部，接著衝回機車置物箱拿出一把切肉刀，朝徐男腹部刺了4刀。

周男行兇後立即騎機車跑到新莊分局偵查隊自首，向值班警員表示自己剛剛殺了人，警方當下也半信半疑，經過求證才知道剛剛在新莊化成路上有一名男子送醫後不治，當時路人還誤以為發生車禍，。

鄰居表示，周男酒品不好，和附近的住戶幾乎吵過架，大家看到他都會閃遠一點。周男到案後還曾嗆，「如果今天不殺徐男，就換殺鄰居」，讓一旁聽到的警方很傻眼。

警方隨後男子上銬逮捕，並在他機車置物箱搜出作案凶刀一把，刀身上還染著血跡，據了解，周嫌目前單身一人獨居在新莊，並無就醫病史，目前已通知在南部家屬北上釐清行兇原因，訊後將依殺人罪嫌移送。

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