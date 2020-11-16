2020年以來大陸長租公寓市場受疫情影響，頻傳爆雷或企業主跑路消息。2020年初才登陸美股上市的長租市場龍頭蛋殼公寓16日驚傳即將破產，引起市場震撼。綜合陸媒報導，蛋殼離職員工爆料，蛋殼資金已入不敷出，包括杭州、深圳、武漢都出現房東驅趕房客等消息。不過蛋殼公寓澄清，公司並未破產，雖有資金困難問題但正積極解決中。

新浪財經報導，蛋殼離職員工16日爆料，目前杭州蛋殼公寓已經出現租戶被斷網現象，深圳蛋殼公寓有房東開始驅趕租客，武漢蛋殼公寓已有房東開始直接聯繫租客繳納房租。

蛋殼公寓是紫梧桐（北京）資產管理有限公司旗下的高級白領公寓品牌，公司於2015年1月在北京成立，正式進入O2O租房市場，目前在北京、深圳開設分公司。2020年1月17日，蛋殼公寓成功登陸美國紐交所，成為2020年登陸紐交所的第一支中概股。

報導稱，近日，蛋殼公寓的杭州分公司的招牌已經摘下，裡面仍有員工在，但也只是登記一些前來要說法的租客。就在11月初，北京蛋殼公寓總部遭到百人圍堵，主要只為收回他們的欠款。據瞭解，這些人大多是來自各地的蛋殼公寓合作商、工人、保潔、房主和租客，而他們所收到的蛋殼公寓的回復只有一句話：「蛋殼公寓現在沒錢，還請他們繼續等候」。

針對破產傳聞，蛋殼公寓16日在官方微博回應，沒有破產，也不會跑路，請不要信謠傳謠。此外，蛋殼公寓方面表示，公司目前的確遭遇資金困難，正在積極處理。

(工商 )