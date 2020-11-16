台中捷運綠線16日起展開試營運，一早吸引大批民眾排隊搶搭，預估單日搭乘數有望突破7萬人次！而捷運列車外觀與車廂也成為最吸睛的廣告看板，除了基本款「小綠綠」，中捷也推出5輛企業聯名彩繪列車，另類的異業合作成功抓住乘客目光。

中捷從興建到通車耗時11年，如今終於通車，整體規劃更加別出心裁，除了日前公布攜手中友百貨，分別在松竹站、高鐵烏日站推出「瑪莉公主」、「博覽會」兩大女性主題廁所；中捷也與外送平台FoodPanda、台中在地餐飲集團大鼎及大金、聲寶、三菱等企業品牌，推出超吸睛的5輛企業聯名彩繪列車。

值得一提的是，不同彩繪列車各有特色，例如大鼎餐飲集團旗下的「易鼎活蝦」，多年來以活蝦料理名聞全台，大鼎於是將各式鮮蝦料理端上列車外觀；此外，大鼎最新投資、位於墾丁貓鼻頭露營莊園即將開園，捷運車廂內以海景為主題，地面印上螃蟹、海螺等3D圖，營造漫步沙灘氛圍，為貓鼻頭露營莊園提前暖身。

外送平台FoodPanda則推出粉紅列車，並在車頭印上招牌 的可愛熊貓，駛進車站相當吸睛，車廂內部則彩繪滿滿外送美食，令人食指大動。

大鼎餐飲集團董事長戴勝堂表示，大鼎見證台中市交通發展史、11月16日搭上台中捷運首發，「台中市，要有捷運才能躍上國際都市！台中市，要有美食才能躍上國際美食都市。」大鼎餐飲集團透過捷運聯名彩繪列車，想與乘客分享美食台中的捷運都市，車廂入門口就寫著：「有閒來坐，歡迎光臨」！

大鼎餐飲集團旗下目前擁有易鼎活蝦、中山招待所、厝秘功夫料理，以及最新的墾丁貓鼻頭露營莊園。

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