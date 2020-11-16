新北市社會局舉辦生命繪本專業帶領人領證及成果發表會，共有43位獲頒證書。（王揚傑攝）

新北市社會局推動生命繪本帶領與實作，深入34個社區據點，陪伴長者一起製作專屬自己精彩一生的繪本。67歲的周麗卿陪伴高齡97歲的母親參加，將母親生長在日據時代到48歲就守寡，刻苦維繫家庭、教育子女的過程製成生命繪本，成為全家的傳家寶。

周麗卿長年旅居海外，今年初返家探視老母親，因疫情關係無法回新加坡，得知關懷據點開設生命繪本培訓，便與嫂嫂陪媽媽一起參加，完成一本「阿祖、阿嬤、媽媽」的繪本，將母親一生的辛勞和榮耀完整記錄。

73歲柯狄月雲以「倒吃甘蔗的月雲」為繪本書名，她說，走過人生的坎坷路，還好後來兒女都各自有成，原想享清福，不料另一半又先走，幸好參加社區關懷據點，與同學一起學習，生活變得豐富多彩。

社會局委託台灣老大人活力發展協會，深入各社區據點培育生命繪本專業帶領人，今（16）日在消防局會議室舉行領證及成果發表，共有43位在3個月內完成24小時的培訓，並深入社區實地蹲點服務，完成24小時的實習報告，由社會局長張錦麗頒發證書。

張錦麗表示，人從兒少、青年到中老年，每個階段都會留下人生故事，不管是悲歡離合、喜怒哀樂，都是珍貴的記憶，新北市這四年來推動生命繪本帶領與實作，已有150位專業帶領人領證，深入全市34個社區據點推動，尤其是偏區，陪伴長輩一起製作專屬於自己精彩一生的繪本。

台灣老大人活力發展協會秘書長余良玲表示，事實上「生命繪本」是張錦麗局長當年在桃園縣政府社會局長任內所發想，協會這15年來在全國各地推動，已有7千多人參與培訓、帶領，完成超過2萬本的生命繪本，除保存長輩可貴的過往，也活化了長輩的思維，延緩失智失能，讓長輩健康樂活，協會並將生命故事數位化，以流傳給長輩的子孫做為傳家之寶。

(中時 )