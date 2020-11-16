統一獅「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可全部獲選最佳九人的外野手獎項，是史上首次單隊包下最佳外野手，陳傑憲不諱言3人一起得獎就是他最期待的事，也期待「外野三帥」或「外野三鬼」的稱號能更有價值。

因為蘇智傑、陳傑憲、林安可3人有著出色外型，一開始被稱為「外野三帥」，後來因打擊相當突出，都在打擊榜上有名，又進化成「外野三鬼」，陳傑憲也樂於接受這樣的稱號，「得到獎項會讓這個稱號更有價值，以前也有勝石傳說、三番刀之類的稱號，都讓大家印象深刻，以後退休回想會更值得。」

至於想當三帥還是三鬼？陳傑憲笑說，「場上要當鬼，但私底下是帥！」有趣的是3人都不是外野手出生，陳傑憲季初是游擊手，不過因為頻頻失誤影響信心，才被球隊調往外野，沒想到「一試成主顧」，最後更一舉奪獎，打擊也越來越穩，今年是安打、打擊雙冠王。陳傑憲尤其感謝外野教練郭俊佑，不斷的鼓勵、讓他振作起來，才明白自己不能成為球隊負擔。

接下來加強守備是3人的共同目標，「我知道我們外野守備經驗比較不夠，希望守備更穩定，這是我們的春訓目標，如果三人能保持今年打擊火力，守備又更穩，這樣對球隊貢獻更大。」

(中時 )