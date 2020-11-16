交通部日前公布基隆捷運路線圖，與台鐵路線幾乎重疊，市議員楊秀玉16日在議會總質詢時怒批，再造一條平行路線根本是想搪塞基隆，浪費人民納稅錢，對此，市長林右昌表示，基隆捷運是要完善大台北首都圈機能，將人流、物流相關產業能量往基隆延伸。

楊秀玉指出，交通是要交匯、四通八達，基隆捷運路線卻與台鐵平行，許多停靠站大致雷同，運輸相同人流根本是畫蛇添足，令人匪夷所思，她認為，中央、台北、新北花費上百億建構一條相同路線，其成本效益、邊際效益不成比例，完全沒有實質效益，懷疑是想搪塞基隆人的假議題。

林右昌說，基隆捷運沿用台鐵路廊最簡單，不花錢、沒土地徵收問題，還有交通部經費負擔等因素，他強調，基隆捷運是要完善大台北首都圈機能，是為大台北首都圈1千萬人口建置，與過去談論的需求完全不同，路線要考慮的地方還很多，會在綜合規畫做最終評估。

交通處長李綱進一步說明，不同交通系統有不同角色，就像松山至板橋有高鐵、捷運、台鐵、公車可以搭乘，同一路廊角色不同，捷運是都市運輸、台鐵是城際運輸，他更指出，基隆捷運設立後，台鐵能單純給東部、西部幹線使用，可以提高3至5成運量，對台鐵有利，是創造多贏局面。

(中時 )