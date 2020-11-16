電影「怒海劫」清楚描繪索馬利亞海盜的兇狠樣貌，過去台灣船東為了拼搏價值百萬的鮪魚，不惜雇用武裝保全遠赴印度洋淘金。不願具名的資深船東強調，雙方通常多是「鳴槍收兵」，但遇上「玩真的」的海盜，船員的選擇只有被射死或劫持凌虐，「求生」實在很難認定對錯。

2010年高雄籍延繩鮪釣漁船「穩發161號」歷經11個月劫持，船東付出鉅額贖金才平安落幕，但也造成2船員病死。2013年立法院三讀通過漁業法，明定遠洋漁船在高風險海域作業可僱用武裝保全，但「合理使用槍砲、彈藥、刀械，不得逾越必要程度」。

近年來國際情勢改變，索馬利亞海盜早已消聲匿跡，僅剩大西洋幾內亞灣一帶有零星海盜事件，台灣雇用武裝保全的船東相對少之又少。

船東表示，海盜一開始鎖定的是贖金最高的商船，但商船體積大、難攻，後期甚至配有水柱反制設備，海盜才轉向鎖定遠洋漁船，「穩發161號」當年就因此成為台灣第一艘被劫持的漁船。

海盜要的就是贖金，一但被劫持，船東至少要花1年的時間、近1億元贖金，私下找國際談判專家斡旋還不見得成功，對船東、船員家屬都是折磨與壓力。

為了捍衛捕獲價達百萬元的鮪魚或避免船隻遭擄，當時的船東寧可以月薪20萬元、僱請2至3名武裝保全，怎麼算都划算。通常海盜與保全雙方都是「你嚇嚇我、我嚇嚇你」，對空鳴槍而已。但一旦擦槍走火，求生不免要拼個你死我活。

船東認為，「屏新101號」事件，或許影片拍攝前海盜就有威脅舉動，武裝保全回擊是否合法、合理，就看是否能充分還原當時情況，更要看保全與船家的合約內容判定。

(中時 )