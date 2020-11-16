藥華藥（6446）財報出爐，累計至10月營收3.03億元，較去年同期成長185％該公司前三季每股淨損4.74元，其中針對與AOP的仲裁案，提列相關準備未達一億元，對EPS減少約0.3-0.4元間；藥華表示，影響甚微。

因新藥陸續出貨，藥華第三季營收1.33億元，年成長7621％，創歷史新高。藥華藥表示，本季營收主要來自合併泛泰醫療後的藥品收入。歐盟出貨不受仲裁影響，與歐盟夥伴持續保持合作關係，期待為營收增溫。

藥華藥表示，過去台廠經國際商會（ICC）國際仲裁訴訟時間都十分漫長。以威盛與中聯控股之仲裁案為例，104年的仲裁決議，纏訟五年迄今仍未有最終結果。中石化與美商普萊克斯的仲裁案件107年8月ICC做出仲裁判斷，雙方聲請假處分等訴訟，迄今仍未結束，因結果不確定，故於財報部分始終未能認列救濟金額。

藥華藥表示，基於會計準則，與AOP仲裁救濟之部分，已先行提列於負債準備之中。至於美國藥證取得時程將如期達陣，未來取得藥證後，也馬上可在美國銷售。

另外，藥華的P1101用於治療C型肝炎病毒基因型第2型病患，第三期臨床試驗主要試驗結果（Top-line results），達到主要療效指標。藥華將以此達標結果向台灣衛生主管機關申請新藥查驗登記，P1101預期將成為市售PEG-Intron 或 Pegasys的替代藥，做為無法受惠於口服抗病毒藥物療程之病患族群唯一選項，造福廣大C肝病患。

藥華在第三季財報中，針對仲裁判斷提列相關準備約9千萬元，對EPS影響約0.3至0.4元。

(工商 )