台南市政府日前在馬國女大生命案後，啟動校安座談，副市長許育典宣稱，未來將由衛生局針對特殊性癖好、思覺失調病患資料與警方建立連結，主動關懷、聯繫，以減少危害行為發生。但南市議員林易瑩16日質詢時，批評此做法有汙名化之嫌，更可能妨害隱私。對此，台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖都強調，不會與警方資料連結，而許育典今日（16）下午也緊急聲明並致歉，強調不希望造成誤會。

涉嫌殺害馬國女大生的梁姓凶嫌疑似有「特殊性偏好」，許育典日前前往中信金融管理學院等大專院校進行校安座談時，公開宣稱未來針對特殊性癖好及思覺失調症病患的資料，衛生局與警方將進行連結，引發林易瑩質疑恐對病患貼標籤。

許育典16日傍晚聲明，有關擴大校安會報會議決議，部分未盡完善的摘要文字，造成社會大眾誤解，願意表示歉意。不過，許育典澄清，對於擴大校園安全的具體作為，並不是要列管或串接所有類似思覺失調病徵或特殊性癖好者的資料，而是要強化市府局處間的橫向連繫機制，讓服務更到位、更落實。

許育典強調，自己是人權學者，相當關注思覺失調症病友權益，不希望造成標籤化或汙名化誤會，未來對外發表的文字，會再審慎嚴謹，帶來這些困擾，他很抱歉，也對於受到影響的相關朋友深表致歉。

(中時 )