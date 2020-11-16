大陸安徽一名鄧姓女護理師，上個月14日輕生，鄧女被發現陳屍在任職醫院副院長家的樓頂，詭異的是，鄧女死亡時呈現跪姿，且私密微信號裡只有副院長一名聯絡人，警方調查並恢復對話紀錄，發現兩人有感情糾葛，鄧女甚至為了副院長墮胎，但對方卻冷漠回「別的女人也墮過很多次」。

調閱監視器畫面顯示，26歲的鄧女上個月獨自坐車，前往陳姓副院長居住的社區，她到屋頂後就再也沒有出現，被發現時已經在樓頂的冷氣外機上輕生。外表相當亮眼的鄧女傳出死訊，家人及同事無法置信。根據調查，鄧女死因可能與42歲的陳男有關。

家屬認為鄧女死因不單純(圖片取自/微博)

根據外媒報導，陳男是安徽宣城人民醫院的副院長，已經結婚。且案發後鄧女父親鄧福兵，在微博上爆料真相，表示女兒曾多次遭副院長毆打、性侵，甚至對女兒輕生感到質疑，但鄧父公開信遭社交媒體刪除；鄧女家人透露，去年10月，鄧女被副院長性侵，之後因為對方花言巧語，兩人成為情侶。

鄧女留下的訊息中，曾提到交往1年裡，先後為陳男墮胎2次，但陳男卻豪不在意，心情好就甜言蜜語，反之則會對她動手動腳，甚至鄧女因病住院時，被陳男的妻子還有丈母娘毆打；加上鄧女身亡姿勢詭異，家屬懷疑死因不單純，至於詳細案發原因，警方仍在調查。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)