美國總統川普於美東時間15日早上先是在推文稱對手拜登「贏了」選舉，會贏是因為「作弊」，但又在深夜發推文再表示，「我贏了這場選舉」，宣告自己勝選，令人摸不著頭緒。但美國媒體早在7日就已宣布，由民主黨拜登拿下多個關鍵搖擺州選舉人票勝選。對此，資深媒體人黃創夏就已8個字總結美國大選現況。
至今川普至今仍不承認敗選，15日一則「他贏是因為選舉受到操縱」的推文，似乎首度承認拜登贏得選舉，讓外界稍微鬆一口氣，以為美國大選紛爭終於可以落幕，不過不久後川普就澄清並未承認敗選，更預告將提出「大型訴訟」。
15日深夜，他再發布推文，以全大寫英文字宣稱「我贏得這場選舉」，宣告自己勝選，不過推文發出不久就受到推特註記，指出「官方來源宣稱的選舉結果不同」，打臉川普片面宣布勝選的推文。
對於川普選後種種行徑，黃創夏16日在臉書貼文稱「美國總統大選持續激烈對峙中，『沒有真相丶沒有總統』」，對「Taiwan can help」表示狐疑。
網友也紛紛留言回應，「台灣怎麼help」、「還好美國夠大撐得住，要是發生在台灣，天啊！真是不敢想像」。
(中時新聞網)
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