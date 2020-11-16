調查局航業處基隆站去年爆發遺失6.5公斤安毒事件，卻「吃案」拖了1年才上報，引發調查局高層震怒，調查局目前仍進行調查，為了調查需要，在今天下班前先將航業處基隆站主任張益豐4人調離現職，靜候調查。調查局強調，將等調查告一段落後，再視4人的違失情節，追究相關行政責任，不排除進行懲處。

被調離現職的4人為航業處基隆站主任張益豐，改調桃園處專門委員，航業處國安科長(案發時為基隆站副主任)林聖智改調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良改調航業處調查專員，督察處督察莊國僑改調台北市調查處專門委員。

航業調查處基隆站去年11月查獲一起安毒案，承辦的詹姓調查官交代鄭姓調查官將6.5公斤安毒送調查局本部鑑識科學處鑑定，因遲未收到報告，才發現毒品運送調查局本部途中不慎弄丟，至今已過近一年，遺失的毒品仍下落成謎。

調查局長呂文忠日前得知此事，震怒不己，指示調查局督察處、政風室組成專案小組調查，要求調查釐清事實後，追究相關人員刑事及行政責任，絕不寬貸。專案小組已於13日約談時任航基站副主任林聖智、承辦毒品案詹姓調查官、運送毒品的鄭姓調查官等人。

但據了解，相關人員說法迴異，對於安毒下落仍推稱不知，因此調查局專案小組近日將再對鄭員等人進行詢問，若有必要，也不排除對部分人士進行測謊，希望能釐清毒品的去向。

調查局認為，遺失安毒拖了一年才上報，有必要進一步調查航業處基隆站相關主管的行政責任，因此調查局長呂文忠今天下午批示，將張益豐、林聖智、徐宿良、莊國僑4名主管調離現職，以便調查。

至於遺失毒品的鄭姓調查官部分，調查局強調，鄭難脫行政責任，但是否構成刑事犯罪，仍將視專案小組調查結果而定，鄭若涉刑事不法，調查局會主動移送地檢署偵辦。

(中時 )