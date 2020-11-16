行政院發言人丁怡銘因誤指皇家傳承牛肉麵店使用萊牛，引發爭議，延燒多日，丁怡銘15日晚間證實向行政院長蘇貞昌請辭獲准。不過，丁請辭卻甩鍋是在野黨操作，引發外界議論。對此，雲林菜農林佳新則諷刺寫下，「丁怡銘更勝丁允恭」。

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件辭職獲准，並由行政院秘書長李孟諺暫代職務，李16日至立院內政委員會備詢前受訪表示，15日丁與行政院長蘇貞昌到台中、南投跑完行程，下午回行政院開會後，就表達辭意，並另有生涯規劃。

然而，林佳新16日則是在臉書寫下，丁怡銘表示「在野黨政治操作所以才辭」，這令他感到「沒有最狂只有更狂」；他更忍不住質疑，「在野黨有人叫你製作不實背板攻擊商家嗎？」、「於是謊言說了一次就一輩子」。

另外，林佳新也說，「年輕人加入KMT : 打雜、年輕人加入DPP : 打？」而網友則是留言寫下，「上樑不正下樑歪無誤」、「人家準備升官了~民進黨慣例~下台=升官」、「阿北太誠實了！」、「佳新這叫台灣新價值」。

(中時新聞網)