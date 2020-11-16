明年美國萊豬即將叩關，養豬戶、國產豬肉嚴陣以待，各縣市政府更自推標章，但一堆標章不只反讓消費者混淆不清楚，更有團膳業者、學校午餐祕書憂心，加工肉品若小量混充萊豬根本不會標示、無法溯源。

萊豬進口不僅衝擊本土養豬戶，不少肉品加工業者、豬肉攤商也憂心忡忡，指除了農委會推台灣豬標章外，各縣市政府也各自推出國產豬肉標章，不只消費者看得「霧煞煞」，機關學校和業者更擔心加工品的源頭管理問題。

彰化縣是全國第三大養豬大縣，為了推動彰化在地優質豬肉肉品，彰化縣政府自推「彰化健康豬」標章，輔導國產豬肉品再升級，目前生產「彰化健康豬肉」的養豬戶有120戶，申請通過成立專賣店已有13家，且陸續申請增加中。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣肉品市場總經理劉坤鱧表示，國產豬產地證明是由養豬戶直接向農政單位申請，而運送到肉品市場拍賣、屠宰的豬隻，拍賣前須經抽血檢驗、屠宰後會再依內臟或分切肉塊取樣抽驗有無藥物殘留，開立的屠宰與拍賣證明視同產地證明。

農業處則指，彰化縣自推的「彰化健康豬」，除了無瘦肉精等藥物殘留，針對電宰後的分切豬肉，更進一步控管豬肉攤商資格、豬肉來源，在運送與販售的過程，均須符合清潔維護、衛生以及保鮮冷藏的一定標準規範，每一盒分切肉品都有流水編號可溯源查詢，等同國產豬再升級，更加安心有保障。

肉品加工業者私下坦言，香腸、肉排等加工肉品，如果以少量進口豬肉、豬油或內臟，摻入國產豬混製降低成本，調味後多數民眾根本吃不出來，若未清楚標示、魚目混珠，根本難以辨識，不只消費者，團膳業者和學校機關恐怕也都將難以防範。

衛生局則指，依現行《食安法》規定，加工肉品一律須依成分百分比高低，依序標示產地，若標示不實或標示不清楚，經查獲將可依《食安法》開罰。

(中時 )