由林心如參與製作並主演、金鐘編劇呂蒔媛操刀、金牌導演馮瑞與許肇任執導的《她們創業的那些鳥事》，16日首曝2分鐘預告，除了陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、藍心湄、李立群、林哲熹黃金陣容在可預見的戲劇衝突中展現表演戰力，短短兩分鐘內竟接連出現了包括宥勝、高捷、柯有倫、龍劭華、嚴藝文、庹宗華、羅時豐等台灣演藝圈老中青面孔，驚喜不斷！

可米傳媒前後花了5年時間籌備《她們創業的那些鳥事》，耗資兩億元，不但力邀轉型製作人後成績亮眼的林心如參與製作，全劇總計號召超過70位演員助陣。首發預告找來向來對社會議題有獨到專業看法的綜藝天后陶晶瑩「軋一角」挑大樑「點題」主述：「你在工作中有感到幸福的時刻嗎？」一語道破該劇拍攝初衷，是為了每一個在工作過程中掙扎於到底該不該追求自我的成就、選擇家庭還是事業的「她」而發聲！

陳意涵劇中常遭上司馬國畢霸凌。（可米傳媒提供）

林心如、陳意涵、簡嫚書當初也是因為看到劇本裡的這個特點而接演。她們三位在現實生活中，都是相對成功的女性，但除了在表演上挑戰自我外，更希望透過戲劇傳達「她時代」女力的能量，提供創業人、打工仔在觀戲娛樂之餘，有多一些思考的空間，想想自己到底要的是什麼。

陳意涵在《她》劇中是勇往直前的拼命女郎夏芷。雖然在公司任勞任怨，卻沒能受到器重，還遭受到上司馬國畢的霸淩、性騷，加上感情上的茫然，生活整個跌到谷底，讓她最終下定決心離職創業。私下的陳意涵愛笑愛運動，似乎很少出現劇中被欺負的慘兮兮又抓狂崩潰的狀態，如何揣摩夏芷心情？陳意涵笑說現在不可劇透。而被問到什麼時候是工作中幸福的時刻？陳意涵說，是遇到好的故事和團隊，跟優秀的演員激發出不同的火花，結交到好朋友。

林心如此次扮演果斷有效率的女強人公冶小蔦，她因之前轉戰製作人有成，被認為詮釋這個角色應該得心應手，不過她說，小蔦看似強勢，但成長背景導致內心深處有著無法面對的難題，比起現實中的她還是更戲劇性一點。身兼製作人的她覺得工作幸福的時刻就是看到好的題材，遇到好劇本，自己從頭到尾，從無到有，完成一部好的影視作品，且受到觀眾的喜愛。

簡嫚書劇中是交際高手。（可米傳媒提供）

邱澤飾演銀行行員。（可米傳媒提供）

簡嫚書在劇中是交際高手林美季，一開口就是以撒嬌的口吻說「人家……」，跟她本人個性大不相同，不過她接演前沒有掙扎，開玩笑說：「想這種角色很久了，只擔心31歲的自己不夠少女。」她的認知是「工作除了很務實的溫飽之外，是實踐自己、認識自己的一個必需。透過工作中的挫敗與成就感，讓我知道了自己的渺小與偉大，明白自己存在的意義，這就是幸福。」

二度與男主角邱澤合作的製作人賴聰筆笑說：「邱澤很慘，明明很帥，每次演我們的戲都愛的很辛苦！」其實這次對邱澤來說，最有趣的部分是因飾演銀行員，沒怎麼上過班的他為此特別跑去銀行實習，從眼神到穿著到舉止，還強背金融專有名詞，頗下了一番工夫。劇中角色鄭義男，人如其名「正義難」，雖然從事金融業，一開始卻沒法摸著良心做事，最後才決定做自己想做的事。他認為工作裡的幸福時刻就是接到有挑戰性的劇本，遇到一群有默契的演員朋友，詮釋不同類型的角色。

(中時 )