曾入圍金馬獎、金鐘獎的藝人高盟傑因涉毒品案，今年10月透過臉書直播到新北地檢署報到發監畫面，還跟粉絲相約明年4月見。不過，因台中地檢署又追查出他另涉嫌幫販毒集團販售毒品，在今年9月間偵結起訴，因高盟傑所涉販售一級毒品海洛因重罪，對粉絲的承諾恐將生變。

藝人高盟傑曾參與「甘味人生」等戲劇節目演出，飾演勵志角色、演技精湛，曾入圍金馬獎、金鐘獎，但他的現實生活竟毒品纏身。高近幾年染毒，涉及吸食毒品等案被查獲，經判刑確定，他透過直播向粉絲指稱，他經濟狀況不好，決定在今年10月21日到新北地檢報到，發監服刑；入監前，他還剃光頭在直播中露臉，並播出到地檢署報到畫面，與粉絲相約將在明年4月出監相見。

曾入圍金馬獎、金鐘獎的藝人高盟傑涉嫌毒品案被判刑，他在今年10月直播剃光頭畫面，向粉絲表示將入監服刑。（翻攝臉書高盟傑直播平台）

外傳高盟傑又被台中檢警追查出，另涉嫌幫販毒集團販售第一級毒品被查獲，他對粉絲承諾明年4月重出江湖，恐生波瀾。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠16日表示，該案檢方已在今年9月23日偵結提起公訴。

根據該案起訴書指出，高盟傑去年1月加入陳姓男子為首的販毒集團，以台中市某茶行作為據點，高涉嫌幫助販賣一級毒品海洛因，檢警在去年7月前往高在沙鹿區的住處搜索，起出海洛因等毒品及手機、子彈等贓證物。

檢警並追查出，高去年6到7月間涉嫌販售安非他命及海洛因等毒品6次，依違反《毒品危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪起訴，另持有子彈等則依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》另案偵結起訴。

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(中時 )