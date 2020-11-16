國道10號近仁武交流道 6車追撞 2人受傷送醫 19:472020/11/16 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道10號西向7.8公里近仁武交流道，16日晚間6時32分發生5部自小客車與1部自小貨車追撞。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道10號西向7.8公里近仁武交流道，16日晚間6時32分發生5部自小客車與1部自小貨車追撞。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 國道10號西向7.8公里近仁武交流道，16日晚間6時32分發生5部自小客車與1部自小貨車追撞，造成小貨車側翻於路肩，經田寮分隊前往處理，將其中2部自小客車共2名傷者送往義大醫院，2人無明顯外傷。 至於肇事原因，仍待國道警察調查釐清。 (中時 ) #國10 #車禍 #6車追撞 #側翻 #肇事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1后里段3大車連環撞 車頭撞歪慘變形 1駕駛急送醫 09:322020/11/16 社會 深夜開車撞電桿 佳里子龍社區一半住戶停電10小時 14:292020/11/16 社會 輕軌二階大南環積極試車 拚農曆年前通車 16:412020/11/16 生活 賀中捷試營運 台中慈濟醫院松竹站開接駁車 13:222020/11/16 寶島 林鄭月娥抵達油麻地 視察火災狀況 09:362020/11/16 兩岸 做空機構出擊！陸電動車飆股重挫 特斯拉殺手仍難料 18:172020/11/16 財經 好市多瘋搶整車「紅色方盒」 網一看標價秒懂：想搬 16:412020/11/16 生活 Porsche Taycan 原汁原味的電動跑車 04:102020/11/16 時尚消費 《觀光股》兩岸營運齊復甦 王品站回百元關 10:332020/11/16 財經 「一定是特別的緣分！」 3機車疾衝「騎聚」巷口撞成團 07:072020/11/16 社會 社會熱門新聞 媳婦每次「擠奶」公公就硬闖 她崩潰上網求助 - 社會 台北海洋科大學生與女友疑輕生 陳屍淡水套房內 - 社會 李宗瑞翻版？正妹睡醒驚下體飄「濃厚精味」 揭真相崩潰 - 社會 國道心肌梗塞 他搥胸硬撐送乘客到站 遭砍薪剩1.1萬 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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