國道10號西向7.8公里近仁武交流道，16日晚間6時32分發生5部自小客車與1部自小貨車追撞。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）
國道10號西向7.8公里近仁武交流道，16日晚間6時32分發生5部自小客車與1部自小貨車追撞。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道10號西向7.8公里近仁武交流道，16日晚間6時32分發生5部自小客車與1部自小貨車追撞，造成小貨車側翻於路肩，經田寮分隊前往處理，將其中2部自小客車共2名傷者送往義大醫院，2人無明顯外傷。

至於肇事原因，仍待國道警察調查釐清。

(中時 )

#國10 #車禍 #6車追撞 #側翻 #肇事