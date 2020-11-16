全球最大的IPO(首次公開發行)案大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團，在實際控制人、阿里巴巴集團創辦人馬雲等高層遭到大陸監管單位約談後，隔日晚間宣布暫緩A+H股上市計畫，震撼市場。對此，美股投資人發起集體訴訟，控告阿里巴巴集團未能披露螞蟻集團重大不利事實，導致股價大跌。

據《華爾街日報》近日報導指出，喊停螞蟻集團上市案，是由大陸國家主席習近平親自下令。由於馬雲曾在10月的公開場合直稱大陸金融環境重大問題，導致大陸央行旗下媒體對馬雲連日批判，甚至引發集團高層遭到約談事件，螞蟻集團雖離上市剩沒幾天，最終這起全球最大IPO案喊暫緩。

不過也有一說，螞蟻集團擁有龐大資源，掌握大陸民眾信貸評分權力，讓大陸金融市場失衡，更以金融科技名義在多領域握有掌控權。全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認為，北京當局所採取的是國家資本主義，因此國家將監管或在可控制範圍內監控這些金融事務，也就是說，大陸監管單位這次的決定，足以展現其對金融市場的高度關切與了解程度。

然而，這讓願意參與螞蟻集團IPO案的投資人蒙受損失，持有阿里巴巴港股或是美股存託股份(ADS)的投資人股價劇烈震盪，美股股價也一路失守300美元關卡，上周五(13日)收盤收在260.84美元。

根據法院資料顯示，原告 以Laura Ciccarello 為代表在2020 年 11 月 13 日對阿里巴巴提起集體訴訟，認為阿里巴巴在10 月 21 日至 11 月 3 日對業務以及營運前景提起虛假陳述，未揭露涉及螞蟻集團的重大不利事實，造成阿里巴巴在美股價劇烈波動，投資人受到極大傷害。

阿里巴巴持有螞蟻集團33%股權，螞蟻集團早在7月間就啟動在A+H股的募資行動，並在10月26日對IPO股價定價，預計籌資345 億美元，遠遠超越去年沙烏地阿美的規模。不過，上海證交所於11月3日晚間宣布，螞蟻集團因「由於重大事項可能不符合上市資格或披露要求」，暫緩上市決定，港交所隨後也發布螞蟻集團暫緩IPO上市的公告。

(中時新聞網)